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В Новосибирской области во время бури выпал град размером с яйцо

Сегодня, 09:19

Сообщения от очевидцев заполнили социальные сети, где люди публикуют кадры с места событий. По предварительным оценкам, стихия уничтожила посаженные культуры на огородах и спровоцировала потоп на многих улицах города. Поступают сообщения о повреждениях крыш, домов и фасадов: разбиты окна, побит пластик, поврежден профнастил.

В Новосибирской области жители ликвидируют последствия бури. Во время стихии выпал град размером с яйцо, чем шокировал людей. В области проводятся работы по очищению города от последствий плохой погоды. Ураган пронесся по области быстро, однако успел наделать беды и разрушил много домов.

Пострадали пластиковые обшивки домов. У некоторых побиты окна и крыши. А размер града стал сенсацией в социальных сетях. Фото и видео града размером с яйцо из Новосибирской области набирают количество просмотров в интернете.

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