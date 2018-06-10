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Новосибирск утонул в воде после сильного ливня

Сегодня, 18:14

Во всех группах Новосибирска распространились фотографии утонувших машин на улицах города, который ушел под воду после многочасового ливня.

Пока что очень сильно страдают дороги и водители. Например, на Фабричной улице провалилась дорога, в результате чего пострадал проезжавший мимо автомобиль УАЗ, который провалился под дорожное покрытие. Асфальт пострадал и перед Димитровским мостом, который почти полностью ушел под воду. Красный проспект, где недавно сделали новый асфальт, из-за отсутствия ливневых стоков, оказался не готов к природным катаклизмам подобного рода, и машины по нему плывут, а не едут.

Жители Новосибирска сообщают, что на дороге перед площадью Труда вода вообще достает до крыш автомобилей, на улице Ватутина вода попадает в салон транспорта, а туалет в аэропорту «Толмачево» вообще ушел под воду полностью.

Подчеркивается, что ранее синоптики говорили о сильных дождях после жары.

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