На Гавайях вулкан Килауэа уничтожил около 600 домов в радиусе 1,6 км

Сегодня, 15:00

На гавайском Большом острове в результаты схода лавы полностью выгорела туристическая зона, вынудив властей штата выделить $12 млн для ликвидации последствий.

ЧП на Гавайях прокомментировал мэр штата на Большой острове Гарри Ким. Вулкан Килауэа уничтожил около 600 домов в радиусе 1,6 км, вынудив жителей туристической зоны разъехаться по временным убежищам. Лава остынет нескоро, поэтому восстанавливать свои жилища беженцы пока что не могут. $12 млн от властей штата помогут людям пережить нелегких период жизни, подытожил чиновник.

Вулкан Килауэа до смерти напугал гавайцев. Эвакуация затронула 10 тыс. местных жителей. Президент США Дональд Трамп объявил Большой остров зоной бедствия. Параллельно соцсети взрывают фото экстремалов, играющих на фоне ползущей лавы в гольф.