В Кении из-за наводнения пострадали 800 000 человек

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В результате нашествия природной стихии погибли 186 человек, пострадали еще 100. Без жилья остались сотни тысяч африканцев.

Ранее из-за наводнения в Кении пострадали 800 тысяч местных граждан. В связи с угрозой свои дома оставили 300 тысяч кенийцев. В ООН обеспокоены увеличением распространения опасных болезней по причине отрицательной санитарной обстановки. К данному моменту эпизоды заражения холерой замечены в нескольких регионах Кении.

Ливни в этом африканском государстве стартовали в начале весны, до мая включительно выпало рекордное число осадков за минувшие 50 лет. Ранее в столице Кении Найроби возник большой разлом, затронувший объем инфраструктуры.

В мае в Британии в результате наводнения погиб мужчина. Пожилой человек не смог выбраться из машины, которая ушла под воду.