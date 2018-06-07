В Мексиканском заливе заметили гигантское "мертвое пятно"

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Громадная аномалия находится в Мексиканском заливе, ее существование ужасает американских ученых и их коллег.

Огромное «мертвое пятно» величиной с Черногорию увидели научные сотрудники Университета Луизианы возле американского побережья. Всего эксперты разглядели около пяти сотен «мертвых пятен»: участков с наименьшим количеством кислорода, где не могут обитать рыбы и животные, там прорастают только одни водоросли.

Гигантское пятно, найденное в Мексиканском заливе, за минувшие три десятка лет расширилось в три раза и в своих габаритах оно считается вторым по величине среди подобных объектов. В настоящий момент пятно соразмеримо с Кувейтом или Черногорией.

Число водорослей постоянно растет, что негативно влияет на степень кислорода в океане и является смертельной угрозой для рыб.