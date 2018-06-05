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Все тайное становится явным. В этом наглядно убедилась 60-летняя омичка и теперь, спустя два десятилетия, будет отвечать по закону. Возбуждено уголовное дело, скоро состоится суд.

Как сообщают в коммуникационном подразделении следственного комитета по региону, в Омске мужчина откопал в огороде останки бывшего мужа своей супруги. В конце мая житель Лузино начал вскапывать огород и внезапно увидел торчащие из-под земли кости, которые явно не принадлежали животному. Мужчина копнул еще глубже и увидел человеческий череп. Подошедшая на крики супруга, объяснила, что это ее бывший муж, который уже 20 лет числится пропавшим без вести.

Женщина честно рассказала, что покойный работал вахтовым методом, а во время отдыха дома злоупотреблял спиртными напитками, а затем избивал ее. Однажды, защищаясь, женщина убила мужа топором, а затем, расчленив тело, закопала в огороде. Соседям и милиции заявила, что супруг не вернулся из очередной поездки. Несмотря на искреннюю исповедь близкого человека, нынешний муж убийцы заявил в полицию о своей находке. В настоящее время подозреваемая находится на подписке о невыезде.