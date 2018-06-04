Количество жертв извержения в Гватемале увеличилось до 38

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Сегодня местные СМИ сообщают об увеличении количества жертв, ссылаясь на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Фуэго – один из самых активных вулканов на территории Центральноамериканской республики, который расположен всего в 40 км от столицы. На днях произошло уже второе за этот год извержение. По предварительным данным, более трехсот людей пострадали, а число жертв увеличилось в сравнении с предыдущими данными, и перевалило за 38. Нанесенный ущерб и потери все еще подсчитываются, однако в целом стихия коснулась почти двух миллионов жителей.

На данный момент сообщается, что активность вулкана уменьшается, а извержение подходит к концу. Из окрестной территории эвакуировали более 3 тысяч людей. Активно ведутся поисковые работы в местах, затронутых извержением. Об участи многих жителей информации пока нет.

Ожидается, что в ближайшее время пострадавший район посетит президент Гватемалы Джимми Моралес для личной оценки ситуации и координирования дальнейших действия. Помимо этого, в государственной столице возобновили работу аэропорта.

Ранее издание VistaNews писало о том, что в стране объявлен трехдневный траур в память жертв извержения.