Британский турист поднялся на вулкан Гватемалы за день до извержения

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3 июня Вулкан де Фуэго убил минимум 25 человек, заставив вовремя покинувших зону поражения людей еще больше ценить жизнь.

Ричард Фитц-Хью из Биконсфилда (Великобритания) принимал участие в изнурительном семичасовом походе к прилегающей вершине старовулкана Акатенанго в субботу, всего за день до извержения.

«Мы слышали о шести людях, которые были убиты, о тех, кто был ранен, и о произошедшем у подножия вулкана. Мы также слышали, что было несколько человек, которые спускались (с Акатенанго) рано утром, столкнулись с дождем из небольших вулканических пород размером с человеческую ладонь», - прокомментировал ЧП в Гватемале британский турист.

Фитц-Хью поднялся на Вулкан де Фуэго за день до его самого сильного извержения за последние более чем за 40 лет. Несмотря на густо покрытые пеплом автомобили, дороги и здания, жизнь в туристическом городке Антигуа продолжается в привычном режиме.

Древний вулкан Гватемалы убил, по меньшей мере, 25 человек. Около 300 местных жителей и туристов получили ранения. Разрушительное извержение наполнило небо густым дымом и залило лавой ряд деревушек. Международный аэропорт Ла Авроры закрыт до вечера понедельника. МИД Гватемалы пообещало держать мировое сообщество в курсе ликвидации последствий катаклизма.