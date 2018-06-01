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В Самарской области разгулялась стихия. Шквалистые ветры валили деревья и рекламные щиты. Оказалась повреждённой даже крыша аэропорта «Курумоч».

Своё наиболее разрушительное действие стихия показала на территории Сергеевского района. Сызрань посетил настоящий смерч, который очевидцы засняли на видео.

Без света остались жители 25 населённых пунктов области, ещё в трёх временно придётся обходиться без газа. Сообщается о 8 пострадавших и о 29 повреждённых автомобилях.

Для России смерч является крайне редким явлением. Самый разрушительный из них наблюдался в последний раз в 1904 году.

То, что смерч посетил Самарскую область, специалисты связывают с тем, что в атмосфере региона произошли существенные климатические изменения.

Они сообщают, что за последние двадцать лет в области пропало одно время года. За зимой сразу же наступает лето. Эксперты считают, что влияние климатических изменений будет с течением времени лишь усиливаться.