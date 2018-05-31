Последствия урагана в Татарстане: плавкран повредил судно

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Бушующая над Татарстаном непогода уже была причиной некоторых происшествий на днях. Теперь же очевидцы выложили видео на YouTube, запечатлев аварию в одном из судостроительных доков.

На ролике видно, как плавкран срывается с места и ударяется прямиком в судно, находящееся неподалеку. К счастью, экипаж последнего вовремя успел покинуть территорию и, согласно словам начальника отдела по связям с общественностью Дениса Анисимова, пострадавших в ходе ситуации нет. Он также сообщил, что вследствие удара был затронут только технический блок, но тот находился на якоре, а потому ничего критического не произошло.

Подробных сведений о том, какие повреждения получил катер предоставлено не было.

Напомним, что в других местах проявления урагана оказались куда печальнее. По предварительной информации, имеется минимум 1 жертва и 1 пострадавший. А на территории Республики примерно 50 тысяч человек остались без электричества в домах, сотни зданий и автомобилей были повреждены.