Шквалистый ветер оставил без света и крыш людей в Саратовской области

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Об этом информирует ГУ МЧС по региону. В результате стихии 18 домов остались без крыш в трех муниципальных районах, лишились света 7 населенных пунктов (329 домов, 611 людей в них). На ликвидацию последствий направили 9 специальных аварийно-восстановительных бригад.

Шквалистый ветер оставил без света и крыш в Саратовской области. Для людей организовали 9 специальных бригад, которые помогут восстановить разрушенные объекты и наладить подачу света в дома. Вчера ветер оставил без коммуникаций жителей 7 населенных пунктов (329 домов). Пострадали от этого 611 людей. В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области обновляют информацию.