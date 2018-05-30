СМИ: Из-за сегодняшнего урагана в Москве пострадали пять человек

Сегодня, 15:26

Ими были обычные случайные прохожие, которые травмировались из-за падения деревьев, рекламных щитов и битых стёкол. Стоит отметить, что среди пострадавших есть и дети.

Как сообщают СМИ со ссылкой на московские оперативные службы, из-за сегодняшнего урагана в Москве пострадали всего пять человек. На северо-западе Москвы в Тепличном переулке на женщину с пятилетним ребёнком упало дерево. В результате они попали в больницу с множеством ушибов и травмой головы.

На востоке города на Гаражной улице на мужчину также упало дерево. Он тоже получил травму головы. Также на севере Москвы на Савёловской площади на прохожего упал рекламный деревянный щит, а в центе на женщину выпало оконное стекло. Кроме того, на набережной Академика Туполева дерево упало на контактные сети. Из-за этого было изменено движение трамвая.