В Нижнем Новгороде ураган повредил башню Кремля

Сегодня, 15:07

Ураганный ветер буквально сметает все на своем пути. Так, он уже повредил одну из башен древнего Кремля, сорвав на ней крышу.

Синоптики еще несколько дней назад предупреждали жителей Нижнего Новгорода о приближающемся урагане. Сегодня, 30 мая, жители города смогли ощутить всю его мощь, которая обрушилась на город.

Горожане в сети делятся своими впечатлениями о стихии и разрушениями, которые она принесла. Уже известно, что ураган сорвал кровлю Северной башни Кремля, а также повредил кровлю на стене между Ивановской и Северной башнями. Также в городе наблюдается большое количество поваленных деревьев, одно из которых привалило припаркованный под ним легковой автомобиль.

Коммунальщики Нижнего Новгорода рассказали, что множество электрических коммуникаций порвано и даже на заседании в городском Доме правительства депутаты остались без света. Сотрудники МЧС региона сообщили, что по всей области наблюдаются сильные грозы, усиленный северный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Завтра, 31 мая, ветер должен прекратиться.