Сегодня, 15:45

Специалисты подсчитали, что общий фактический ущерб южному побережью государства может составить в районе 400-500 миллионов долларов. Кроме того, ещё 600 миллионов долларов будет потеряно из-за уменьшенного туристического потока.

Информагентство Bloomberg, ссылаясь на данные исследователей из Enki Research, сообщает, что новый ураган «Альберто» может принести США огромные убытки и смерти.

Дело в том, что «Альберто» сейчас приближается к южному побережью США. В теории он может разрушить регион, принеся фактические убытки в 400-500 миллионов долларов. В этот ущерб войдут разбитые машины, разрушенные дома и инфраструктура, а также последствия наводнений.

Кроме того, ещё 600 миллионов США может потерять из-за туристического потока, который резко сократится.

Ожидается, что ураган «Альберто» очень опасен. Глава штата Алабама уже объявил о чрезвычайном положении из-за приближения катаклизма. Во Флориде тоже установили режим ЧП.