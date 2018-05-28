"По Крыму ударила засуха": Убытки – миллиарды рублей

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Полуостров посетил очередной природный катаклизм. В пяти его районах дожди вообще не выпадали ни разу. Аграриям остаётся надеяться лишь на чудо.

Засуха со всей своей силой ударила по Крыму. Об этом сообщил Сергей Аксёнов, возглавляющий республику. Последствия весеннего засушья, с его слов, уже нанесли ущерб более, чем в миллиард рублей.

Аксёнов проинформировал, в Крыму, практически, выгорело около 100 тысяч гектаров. В основном это те места, где посеяны зерновые. Точную сумму ущерба определить пока не возможно, но она огромна.

Региональный Минсельхоз считает, что в немалой степени этому «поспособствовало» то, что Северо-Крымский канал прекратил своё функционирование. Сейчас ведутся поиски альтернативного источника водоснабжения для полуострова. Это ключевое направление аграрной политики в Крыму.

В качестве временных мер предлагается реконструировать водовод из Феодосии до Судака и резервуары в Коктепбеле, где ранее хранились запасы питьевой воды.

В то же время, администрация признаёт эти меры лишь временными. Вопрос должен быть решён кардинально. В качестве альтернативы прекратившему своё функционирование каналу может выступить строение опреснительного завода.

Однако, этот вопрос пока «завис». Эксперты связывают это с тем, что его решению препятствуют определённые бизнес-группировки, которых больше интересует «свой карман».