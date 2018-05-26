Бушующий ветер в Североморске снес остановку

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После ночи с 25 на 26 мая в городе появились первые последствия бушующей природы.

Фото некоторых люди публикуют в соцсети. Так, например, утром 26 числа на улице Душенова остановка оказалась перевернутой и сброшенной на лестничный проход неподалеку. К счастью, людей на месте происшествия не было, и никто не пострадал. Городские службы оперативно отреагировали и прибыли на место, дабы вернуть конструкцию на ее законное место.

Помимо остановки пострадали и другие объекты в городе. Снесены ветром были дорожные знаки, некоторые из которых падали прямиком на автомобили. А также вывески лишилось одно из отделений Сбербанка.