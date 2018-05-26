Новокузнецк может уйти под воду

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Горожане жалуются, что дома затапливаются из-за частых дождей и рек, вышедших из берегов.

Женщина обратилась к администрации города с жалобой, что ее дом скоро уйдет под воду. Жилой поселок находится в Орджоникидзевском районе. Жительница дома на Черском переулке сообщила, что власти никак не реагируют на природное бедствие, несмотря на то, что им постоянно отправляют письма и жалобы. Жители пытаются откачать воду насосами, однако те не справляются с большим потоком воды. Жители Новокузнецка жалуются на воду в домах уже который год. Каждую весну идут проливные дожди, из-за чего реки и озера выходят из берегов в апреле. Власти города осведомлены о проблеме, однако говорят, что в этом виноваты сами жители, которые засорили водоотводные каналы.

Подчеркивается, что власти не собираются чинить или чистить засорившиеся трубы. Однако в ответ на это горожане говорят, что во всем виноваты не обслуживаемые шахты, из которых не откачивают воду, а также возведение новых жилых домов. Напомним, что два года назад власти Новокузнецка облагородили водопропускной канал и сделали русло реки больше. Однако даже эти меры не принесли желаемого результата.