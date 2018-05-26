Волгоград: Ураган повалил деревья по всему городу

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В ночь на 26 мая над городом пронёсся сильнейший ураган. Он сопровождался дождём с грозой и сильными молниями. Стихия не успокоилась и до сих пор.

Очевидцы сообщают, что Волгоград продолжает находиться под действием стихии. Деревья повалены по всему городу. В некоторых местах они препятствуют движению.

Порывы ветра были столь сильны, что некоторые многолетние деревья были вырваны с корнем. Другие – обломаны, как спички. Резко понизилась температура, которая ранее превышала +30.

На территории Тракторозаводского района ветер выбивал стёкла в жилых и производственных помещениях. Зачастую, вместе с рамами.

Стихия не покидает Волгоград и до настоящего времени. Местные пользователи Сети сообщают, что в городе множество поваленных деревьев и крупных веток. По их словам, выходить на улицу до сих пор страшно.

Особо сильно ураган проявил себя на территориях Центрального, Дзержинского и Кировского районов Волгограда. Там отмечается, что, зачастую, деревья падали на автомобили, которые были припаркованы рядом с ними.

О пострадавших не сообщается.

Если ночью порывы ветра достигали 20 м/сек, то сейчас этот показатель не выше 13 м/сек.