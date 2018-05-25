Горнолыжный курорт в Алтае засыпало майским снегом

Сегодня, 20:28

Гости и жители Алтая не ожидали, что в преддверии лета им придется разгребать снежные завалы.

Снег засыпал Телецкий горнолыжный курорт. Там совсем не ожидали туристов, так как выпадения осадков было маловероятным. За неделю до наступления лета снег засыпал курорт Алтая, что поразило местных жителей и отдыхающих, которые прибыли в регион на отдых, чтобы насладиться теплыми днями перед летом.

Из-за неожиданных осадков для движения транспорта и передвижения пешеходов проблем не возникло. Уже через несколько дней снег в Алтае полностью растает.