Серьезное землетрясение произошло в Японии и Тихом океане

Сегодня, 17:05

Сообщается, что подземные толчки с магнитудами 5,1, а также 6,0 были зафиксированы метеорологами накануне. В данный момент угрозы цунами не возникло, но специалисты продолжают следить за ситуацией.

Первый случай произошел в Японии, и там произошло серьезное землетрясение вблизи поверхности земли, в центральной части государства, префектуре Нагано. Пятибальные толчки ощущались и в других 11 префектурах, о чем сообщают местные СМИ со ссылкой на метеорологов и спасателей.

Другой случай с землетрясением произошел в Тихом океане, и там были пойманы более значимые показатели подземных толчков, очаг которых ориентирован на большой глубине в 10 километров от поверхности. Всего в 122 километрах от эпицентра находится деревня Инараджан, однако местным жителям не стоит беспокоиться – цунами не произойдет.