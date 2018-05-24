«Опять апокалипсис»: В Тюмени ветер снес деревья и крыши

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В соцсетях местные жители активно обсуждают обрушившееся на город стихийное бедствие. По словам местных жителей, половина города осталась без освещения, и пока не известно, когда ситуация наладится.

Жители Тюмени отмечают, что в городе «опять апокалипсис», также сообщается, что сильнейший ветер порывами до 28 м/с снес деревья и крыши, повредил дома, повалил остановки, разрушил заборы и перевернул многие лавочки. Больше всего жителей города беспокоит отсутствие света, а также безопасность жизни, которая находится под угрозой из-за оборванных проводов.

Отмечено, что уже несколько десятков пострадавших обратились в медучреждения для получения помощи врачей. Сейчас коммунальщикам предстоит разобраться с последствиями стихийного бедствия, а некоторые автовладельцы отправятся на СТО, ведь их машины также пострадали.