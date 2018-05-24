Ставрополь накрыл град размером с перепелиное яйцо

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Жители Ставрополя шокированы стихийным бедствием, которое прокатилось по городу и близлежащим районам. Сильный ливень с градом, который достигал размеров перепелиного яйца, парализовал жизнедеятельность региона.

Вчера, 23 мая, над Ставрополем и близлежащими районами прокатилась сильная гроза, которая сопровождалась выпадением града. Жители делились в социальных сетях снимками градин, размер которых был, как перепелиное яйцо.

В сети пользователи вспомнили, что подобной силы стихия накрыла город два года назад и принесла с собой серьезные повреждения крыш и навесов, автомобилей. Также стихия нанесла большой урон местному Ботаническому саду, уничтожив некоторые насаждения полностью.

Известно, что за несколько дней до града синоптики и специалисты из министерства по чрезвычайным ситуациям предупреждали об ухудшении погодных условий и выпадении значительного уровня осадков. Население региона предупреждают, что такая опасность еще сохраняется 24 и 25 мая.

О нанесенном ущербе пока неизвестно, но в регионе много поваленных деревьев. На данный момент сотрудники коммунальных служб начали проверку территории для выявления проблемных участков и их ликвидации.