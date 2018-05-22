В Пакистане аномальная жара убила 65 человек

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Жители Карачи, несмотря на климат южного побережья страны, привлекающий туристов летним теплом в первые весенние месяцы, не были готовы к аномалии этого года. Произошла трагедия общегосударственного масштаба.

За три последних дня в Пакистане аномальная жара убила около 65 человек. От теплового удара в основном погибали младенцы, оставленные родителями в транспортных средствах или люди старшего возраста, страдающие кардиологическими заболеваниями. Несмотря на предупреждения синоптиков о резком повышении дневной температуры до 40 градусов Цельсия, жители Карачи не предприняли мер для своей безопасности и безопасности близки.

Этот факт тем более удивителен, учитывая то, что прошло всего три года с тех пор, когда аномальное повышение температуры привело к гибели более тысячи жителей Карачи. Ученые предупреждают, что на южные районы Пакистана движется вторая волна жары, которая, по средним значениям, превзойдет первую.

Напомним, Карачи является одним из самых густонаселенных городов мира, а значит, уровень смога усиливает опасность тепловых ударов.