«Пережили апокалипсис»: В Астане прокомментировали пронёсшийся ураган

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Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями страшного шторма, который был в столице Казахстана сегодня, 22 мая, днём. Вместе со шквалистым ветром в 25 метров в секунду наблюдался сильный дождь и град.

По состоянию в 13:00 по московскому времени в Астане с различными травмами, полученными из-за пронёсшегося урагана, за помощью к врачам обратились 13 человек.

Ураган принёс с собой очень сильный ветер, из-за которого в Астане разбились десятки автомобилей, вырваны с конями сотни деревьев, разрушены детские площадки и рекламные щиты. А возле Дворца Мира, к примеру, рухнул целый башенный кран. У одной из школ сорвало крышу.

В администрации города заявили, что завтра, 23 мая, ураган вновь может вернуться в город. Граждан просят убрать вещи с балконов и лоджий, позакрывать окна и вообще стараться не бывать на улице. Если же попасть на улицу нужно, то стоит держаться подальше от столбов и деревьев.

Местные жители в соцсетях прокомментировали ураган словами о том, что они «пережили настоящий апокалипсис».