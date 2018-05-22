В Краснодаре затопило лифт многоэтажного дома

Сегодня, 10:04

В городе продолжается сильный ливень, который топит всё больше и больше территорий. Сейчас же один из жителей улицы Зиповской выложил в интернет ролик, на котором показано, как вода затапливает жилую многоэтажку. Примечательно, что вода льётся по стенам и лампам, которые горят, но замыкания не происходит.

При просмотре ролика видно открытый лифт многоэтажного дома, из потолка которого просто потоком льётся вода. Из лифта она выливается в общий коридор и растекается по всей площади.

Из-за дождя в Краснодаре страдают многие другие регионы города. К примеру, недавно на видео попала женщина, которой пришлось переходить одну из улиц, которую полностью затопило. Комментаторы отметили, что при этом она шла с зонтиком над головой, боясь, видимо, испортить макияж.

Вместе с дождём по Краснодару распространился очень неприятный запах, который можно сравнить с запахом от ассенизаторских машин.