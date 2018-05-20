Аномалия: под Уфой крупный град уничтожил посевы

Сегодня, 21:47

Сегодня, 20 мая, под Уфой прошел крупный град. Данное явление можно считать природной аномалией, так как выпал он в +23 градуса тепла.

Пользователи сети делятся снимками природной аномалии, произошедшей сегодня в поселке Авдон. Град, размером с грецкий орех, выпал в 23-градусную жару. Местные жители поражены тем, что явление длилось всего несколько минут, но улицы и огороды полностью засыпало ледяными шарами.

Одна из очевидцев рассказывает, что в поселке стояла жара, а в тот момент, когда она находилась в супермаркете, резко пошел ливень, а следом град. Женщина была поражена таким явлением. После града над поселком вновь взошло солнце и стало очень душно. Лед начал таять и образовал многочисленные лужи.

Известно, что с таким же явлением столкнулись и жители Демы и Иглино. Информация о потерпевших отсутствует.