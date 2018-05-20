Коммунальщикам все равно: В Арамиле ураган завалил столб с оголенными проводами

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Ветер страшной силы продолжает наводить ужас на жителей Свердловской области. Люди вынуждены передвигаться по улицам, переступая через оголенные электрические провода заваленных ЛЭП.

Источник фото: «ВК»-аккаунт «Вечерняя Арамиль»

Очередная порция фото последствий обрушившегося на Свердловскую область урагана пришла из Арамиля. Пользователь «ВК» показал интернет-сообществу заваленный сильнейшим ветром столб с оголенными проводами. Коммунальщикам все равно, причем неизвестно – под током провода или нет, негодует автор публикации. Люди начинают опасаться за детей, способных играясь дотронуться к упавшей ЛЭП.

В Арамиле ураган снес столб, а вот Екатеринбург оказался усеян накануне упавшими щитами, сваленными деревьями и унесенными ветром крышами. Грозовой ливень недолго бушевал в столице Урала, однако успел оставить коммунальщикам работы не на один день.