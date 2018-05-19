Жители Воронежа сообщили спасателям о почти 100 поваленных ураганом деревьях

Сегодня, 16:03

В Воронеже ураган повалил более 100 деревьев, о чём спасателям сообщили местные жители. Соответствующую информацию опубликовало региональное управление МЧС.

В частности, в службе спасения уточнили, что речь идёт о 98 случаях обрушения деревьев. В том числе 14 из них упали на автомобили горожан. 9 столбов свалились на жилые дома, ещё 39 на линии электропередач. 9 деревьев в результате падения перекрыли собой проезд автотранспорта, 12 упало во дорах. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий ураганного ветра. Помимо них на местах работают коммунальщики, сотрудники горэнерго и прочих городских служб. Сотрудники МЧС напоминают горожанам, что снимать самостоятельно упавшее дерево с автомобиля лучше не стоит. Лучше, по словам специалистов, обратиться к спасателям, предварительно зафиксировав инцидент, вызвав полицию.

Ранее мы писали, что жителей Воронежа напугал грозовой апокалипсис. Сильнейший ураган, установившийся в городе, стал поводом для сильного беспокойства.