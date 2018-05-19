Сегодня, 13:29

Фотографии с места событий опубликовали десятки горожан, подчеркивая, что у 99% улиц города отсутствуют «ливневки». Возмущенные люди сравнивали областной центр с Венецией.

В Брянске после сильного ливня потонул Бежицкий район. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях, где и публиковали снимки затопленных дорог, тротуаров, погребов и клумб.

По словам горожан, в Брянске 18 мая выпало очень много осадков, а после сильного ливня Бежицкий район буквально «потонул».

Властям люди напомнили, что важно проводить модернизацию системы слива осадков в специальную систему.

К слову, в Томской области ураганный ветер снес крышу ЦРБ в райцентре Парабель. Без света остались 5 тысяч человек по области.