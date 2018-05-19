Воронежцев напугал грозовой апокалипсис

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Вечером 18 мая на Воронеж обрушился циклон, погрузивший город во мрак, склонивший деревья к земле и проверивший на прочность ветками окна домов.

Воронежцы опубликовали в сети видео непогоды. Грозовой апокалипсис пришел в город накануне. Застряв в пробке или попросту выглянув в окно, горожане наблюдали сильнейший ураган, склоняющий деревья к земле, полнейший мрак и бьющие по окнам ветки. Напугал воронежцев и небосвод, грозящийся выстрелить молнией.

Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятная погодная обстановка сохранится в городе и на выходных.