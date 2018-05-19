В Томской области ураганный ветер снес крышу ЦРБ и лишил света 5 тысяч человек

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Об этом сообщили в районной единой дежурной диспетчерской службе. По официальным данным, стихия стала причиной пожара в магазине, а порывы ветра достигали 25 м/с.

В Томской области ураганный ветер снес крышу ЦРБ в райцентре Парабель. Без света остались 5 тысяч человек по области. Стихия принесла ущерб и владельцу магазина, который сгорел. Ураганный ветер атаковал и здание ЦРБ. Крышу больницы «сдуло» и на месте проводятся спецработы по ликвидации последствий происшествия.

Жители области обеспокоены непогодой, и стараются не покидать свой дом.