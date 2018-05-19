В Магаданской области паводок смыл часть дороги

Сегодня, 07:46

Сразу несколько поселков Ягоднинского округа остались отрезанными от административного центра из-за парализовавшей движение автотранспорта непогоды.

Паводок смыл часть трассы в Магаданской области, заставив спецтехнику МЧС на протяжении 10 часов восстанавливать движение автотранспорта. Машины не могли попасть в ряд поселков Ягоднинского округа, пока спасатели не заменили дорожное покрытие, трубу и земляную подушку. Несмотря на сужение дороги паводком, автомобили могут беспрепятственно добираться к местам назначения. Представители МЧС Магаданской области отметили профессионализм своих коллег, вовремя выехавших ликвидировать последствия непогоды. Если бы спасатели промедлили с отправкой техники, на ремонт дороги ушло бы несколько дней.