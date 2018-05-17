На видео сняли мощный торнадо на западе Германии

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В результате власти закрыли участок железной дороги из Менхенгладбаха в Венло (Нидерланды). Метеоролог Йорг Качелманн рассказал, что это уже шестой случай торнадо в ФРГ за этот год.

В среду, 16 мая, на западе Германии граждане пострадали от мощного торнадо, который прошелся по пяти жилым поселкам. В результате стихийного бедствия повреждены около 50 домов, из них есть те, которые не подлежат восстановлению. Что касается пострадавших среди людей, то травмы получили двое граждан: водитель автомобиля и пожарный, получивший удар электрическим током.

Торнадо представляет собой атмосферный вихрь, возникший в грозовом облаке. Он направляется вниз, часто достает до земли. Скорость такого явления обычно колеблется от 40 до 60 километров в час, время продолжения предугадать сложно: от нескольких минут до часов. Обычно поперечный диаметр воронки в нижнем сечении фиксируют на уровне 300-400 метров.