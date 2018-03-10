В Японии выбросы вулкана Симмоэ побили рекорд страны

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В Японии выбросы проснувшегося неожиданно вулкана Симмоэ побили по своей высоте рекорд страны. Он получил известность после того, как в его окрестностях сняли один из фильмов «бондиады».

Спустя долгое время находящийся в спокойном состоянии вулкан Симмоэ, расположенный Японии, возобновил свою активность. Она достигла такого уровня, которую ранее в государстве ещё не наблюдали.

Столбы извергаемого им дыма и пепла достигли высоты в 4,5 километра. Сообщение об этом сделано японскими главными метеорологами.

Симмоэ располагается на горной цепи Кирисима. Она разделяет в южной части Японии префектуры Миядзаки и Кагосима.

Опасность пробуждения вулкана предсказывалась предыдущей осенью. Тогда она уже была оценена в три балла из пяти возможных.

Это означает, что на него не рекомендуется не только восходить, но даже приближаться. Не исключено введение последующих уровней опасности, следствием чего станет экстренная эвакуация местных жителей.

В настоящее время запрет на посещение Симмоэ распространяется на территорию в диаметре четырёх километров от его кратера.

Уже в настоящий момент зафиксированы выбросы, которые этот вулкан делает на расстояние до двух километров. Об ограничениях в авиаперелётах пока не сообщается.