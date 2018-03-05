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В Сочи на Мамайском перевале устранили последствия камнепада

Вчера, 18:44

Представители пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье» рассказали, что в Сочи на Мамайском перевале уже убрали все последствия случившегося камнепада. Автомобили проезжают на данном участке дороги в обычном штатном режиме.

В сообщении указывается, что по предварительным данным, одной из главных причин камнепада стали дожди, которые длились очень долго. Из-за осадков валуны стали обваливаться на дорогу и проезжую часть автотрассы Джубга – Сочи.

Единственное, что снизило скорость, с которой падали камни – это сетка из стали, которую специально установили дорожники. Это позволило автомобилям, которые спускались с перевала, совершить ряд манёвров и избежать дорожно-транспортных происшествий.

В конечном итоге, как известно, в результате случившегося камнепада никто из людей травмы не получил. Сейчас же данном участке трассы движение машин совершается в обычном штатном режиме.


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