Морозы в Польше унесли жизни более 60 человек

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Полиция Польши продолжает подводить неутешительные итоги морозных дней. Из-за установившихся еще в ноябре 2017 года в республике холодов от переохлаждения погибли более 60 человек.

Холодные воздушные массы из Скандинавии продолжают становиться причиной массовых смертей от переохлаждения жителей Польши. За прошедшие сутки полиция засвидетельствовала в стране еще 3 случая «холодной смерти». 2 человека замерзли насмерть 1 марта, доведя общее количество летальных случаев от переохлаждения с момента наступления рекордных заморозков (23 февраля) до 26. В общей сложности, с ноября 2017 года и по сегодняшний день «холодная смерть» настигла 63 поляков.

Отметим, на территории Польши продолжает действовать предупреждение об опасности первого уровня, введенное Институтом метеорологии после 23 февраля. Сейчас в республике столбики термометров редко поднимаются выше -10 градусов по Цельсию. Из-за скандинавских холодных воздушных масс температура воздуха в некоторых регионах Польши ночью может опуститься до -30 градусов.