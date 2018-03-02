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В США из-за шторма «Райли» отменены 2000 авиарейсов

Вчера, 23:15

2 марта в США более 2000 авиарейсов отменены из-за надвигающегося на Восточное побережье страны шторма «Райли». Об этом сообщила американская компания FlightAware, которая отслеживает передвижения всех авиарейсов мира.

По данным этой компании, от востока надвигается шквалистый ветер, скорость которого достигает 112 км/час, ожидаются сильные осадки. По этой причине в северо-восточных штатах США отменили более 2000 авиарейсов, в частности в аэропортах таких крупных городов, как Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия и т.д. Такая ситуация может продлиться до воскресенья, после чего все рейсы будут восстановлены.

Авиакомпании дали возможность пассажирам перебронировать билеты на другие даты или вообще сдать их без выплаты штрафов.


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