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В Великобритании произошло сильнейшее землетрясение за 10 лет

Вчера, 20:44

Как проинформировали в EMSC, в Великобритании неподалеку от Уэльса Кардиффа произошло сильнейшее землетрясение за последние 10 лет. Магнитуда составляет 4,7 балла, а толчки ощутили жители Корнуолла, Ливерпуля и Бирмингема.

Согласно данным, предоставленным Европейским средиземноморским сейсмологическим центром, в 14:31 по местному времени в 49 километрах от Уэльса Кардиффа было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,7 балла. Отмечается, что очаг располагался на 10-километровой глубине. Его последствия ощутили в Корнуолле, Ливерпуле и Бирмингеме. На данный момент СМИ не владеют информацией о жертвах, пострадавших и разрушениях.

Это природное явление является самым сильным в Великобритании за последние десять лет. В последний раз ощутимые толчки фиксировали в 2008 году, тогда магнитуда достигла 5,2 балла.


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