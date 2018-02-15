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Амазонские леса спасать бессмысленно из-за пожаров

Сегодня, 18:50

Прекращение вырубки лесов положительно сказывается на состоянии природы и на климате Земли, однако это стало бессмысленным из-за многочисленных пожаров в амазонских лесах. Профессора в кооперации с компанией по защите окружающей среды много лет борются за прекращение вырубки лесов, или хотя бы уменьшение его частоты.

 Например, в начале 21 века в Бразилии ввели программу, согласно которой сокращается вырубка лесов Амазонки. В 2004 году площадь вырубленных лесов составляла 28 тысяч кв.км, а в 2015 всего лишь шесть. Сообщается, что количество выброса углекислого газа уменьшилось, но ученые не учли такого фактора, как пожары.

Эксперты и экологи из Бразилии под руководством Национального института космических исследований посчитали, как вырубка лесов влияет на частоту пожаров. Оказывается, что чем чаще вырубают лес, тем чаще он горит. К примеру, количество вырубленых лесов сократилось на 76%, а количество пожаров в лесу возросло на 36% до общей площади в 800 тысяч кв.км.

Ученые подчеркнули, что в будущем при решении экологической политики должны учитываться все факторы. Так, в вопросе о вырубке леса следует иметь в виду и причины распространения пожаров.


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