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"Белая смерть" убивает туристов

Вчера, 23:33

В Венгрии зафиксирована природная аномалия, которую называют «белой смертью». Такое название получило очень редкое климатическое явление зимнего тумана, которое может запросто убить человека.

Метеорологи в Венгрии отметили наступление явления «белой смерти». Это туманная дымка, но наступает она на фоне минусовой температуры и снегопада. Ее можно запросто назвать природной аномалией, так как явление тумана и мороза практически не синхронно, так как присутствует большая разница температур.

По словам синоптиков, в Венгрии, в районах Пилиша, явление «белой смерти» взяло в плен нескольких туристов. Люди чувствуют большой холод и зябкость, пробирающую до самых костей. Внешне это атмосферное событие выглядит красиво, но оно может быть и фатально, если человек будет находиться в таких условиях даже в короткий период.


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