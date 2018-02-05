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В шести регионах России 35 тысяч человек остаются без света из-за снегопада

Сегодня, 17:45

Как проинформировали в МЧС России, в 6 регионах 35 тысяч граждан остаются без света из-за снегопада. Инцидент зафиксирован в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Согласно заявлению представителей центрального ведомства МЧС Российской Федерации, на сегодняшний день обесточены 145 населенных пунктов, расположенных в Саратовской, Владимирской, Ульяновской, Пензенской, Калужской областях и Татарстане. Во всех городах квалифицированные специалисты проводят оперативные восстановительные мероприятия.

В МЧС подчеркнули, что причиной отключения электричества стал сильный снегопад. Линии электропередач в прямом смысле обрываются под тяжестью снега, помимо этого, на ЛЭП падают деревья. Спасателям трудно сказать, когда именно аварийная ситуация в шести регионах будет исправлена, но они над этим работают.


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