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В Шереметьеве предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Вчера, 19:40

Руководство аэропорта Шереметьево предупредило о возможной задержке авиарейсов из-за погодных условий.

Администрация московского аэропорта Шереметьево сообщила о возможных задержках авиарейсов из-за сильных снегопадов в Москве. Руководство предупредило о возможных изменениях во времени на вылет и прилет, и связано это с необходимостью проведения очистки взлетно-посадочных полос из-за сильной заснеженности для обеспечения безопасного полета. Руководство также рекомендует всем пассажирам пользоваться услугами поездов «Аэроэкспресса» для того, чтобы добраться до аэропорта, так как на дорогах может возникнуть ряд трудностей.

Ранее появилась информации о задержках и отменах 85 рейсов в столице.


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