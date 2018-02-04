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В Москве уровень погодной опасности повышен до «оранжевого»

Сегодня, 16:25

Уровень погодной опасности в Москве повышен до «оранжевого».

В российском гидрометцентре информируют о присвоении стихии «оранжевого» уровня опасности. Известно, что последние двое суток ситуация в столице не стабильна, местами даже аварийная. Однако стоит осторожно относиться к деревьям, снегу и автодорогам. На данный момент известно о 5 пострадавших от стихии и 1 летальном случае.

Аварийные службы работают круглосуточно, жители города также активно участвуют в борьбе со снегопадом и ледяным дождем. Около 370 деревьев были повалены ветром, также пострадали линии электропередач. Без света остается также ряд населенных пунктов в Калужской, Тульской, Смоленской, Владимирской областях. В МЧС создан оперативный штаб в связи с сильным снегопадом.


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