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В Москве повалило 370 деревьев из-за снега и ледяного дождя

Сегодня, 14:18

В результате снега и ледяного дождя повалено 370 деревьев. Информацию сообщает заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Петр Бирюков выступил перед москвичами с заявлением об устранении последствий снежного коллапса в городе. Чиновник подметил, что за прошлые сутки зафиксировано выпадение снега около 20 см. Также подметил, что в Москве из-за непогоды были повалены около 370 деревьев. Большая часть веток и распиленной древесины уже вывезена с мест падений.

К слову, на проспекте Мира дерево рухнуло под тяжестью снега. В результате придавило десять машин, которые находились в радиусе падения. Информации о пострадавших людях нет.


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