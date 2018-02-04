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Учёные предрекают мощнейшее землетрясение в Калифорнии

Сегодня, 00:15

Группа учёных предрекает мощнейшее землетрясение в Калифорнии. По мнению специалистов, катаклизм закончится гибелью 14 тысяч американцев.

По мнению одного из геофизиков Ричарда Астера, тектонические плиты Сан-Андреаса уже максимально напряжены. Он уверен, что уже в ближайшее время Калифорнию ожидает сильнейшее землетрясение, которое по своей силе и числу разрушений с жертвами станет рекордным. По предварительной версии, катаклизм унесёт жизни 14 тысяч американцев, если не предпринять необходимые меры по эвакуации населения. Эксперт напомнил, что не так давно, 23 января, землетрясение мощностью 6,7 балла уже случилось на Аляске. Это было первым сильным толчком. Масштабы нового охватят всё в радиусе 150 километров и повлекут массовые разрушения и гибель людей. Астер уверен, что американские власти в курсе, однако начнут заниматься проблемой, лишь когда случится первый толчок.


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