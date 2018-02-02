VistaNews.ru


Аэрофлот переносит 48 субботних рейсов из-за непогоды

Вчера, 22:25

Аэрофлот переносит 48 рейсов, запланированных на субботу, из-за непогоды. В пресс-релизе авиакомпании сообщили, что вынуждены перенести рейсы из Москвы и в Москву.

 Также передвинется вылет пятнадцати рейсов из аэропорта Шереметьево на ночь четвертого февраля в Стокгольм, Минск, Анапу, Челябинск, Краснодар, Ростов и еще много городов России. А рейс 3-го февраля в Ставрополь переносится на сорок минут. Кроме того, изменится отправление 33 рейсов в Москву на более позднее время этого же дня из ряда городов России и ближнего зарубежья.

В компании отмечают, что пассажиры будут обеспечены всем необходимым (жилье, питание) в соответствии с правилами перелета и стандартами «Аэрофлота».

Ранее, по данным гидрометцентра, было сообщено, что третьего февраля во многих областях России ожидается сильный снег и ветер, а так же налипание снега на провода и метель, местами сильные заносы на дороге. В воскресенье погода немного улучшится, но все равно ожидается усиление ветра и гололед.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.