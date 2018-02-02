Аэрофлот переносит 48 субботних рейсов из-за непогоды

Вчера, 22:25

Аэрофлот переносит 48 рейсов, запланированных на субботу, из-за непогоды. В пресс-релизе авиакомпании сообщили, что вынуждены перенести рейсы из Москвы и в Москву.

Также передвинется вылет пятнадцати рейсов из аэропорта Шереметьево на ночь четвертого февраля в Стокгольм, Минск, Анапу, Челябинск, Краснодар, Ростов и еще много городов России. А рейс 3-го февраля в Ставрополь переносится на сорок минут. Кроме того, изменится отправление 33 рейсов в Москву на более позднее время этого же дня из ряда городов России и ближнего зарубежья.

В компании отмечают, что пассажиры будут обеспечены всем необходимым (жилье, питание) в соответствии с правилами перелета и стандартами «Аэрофлота».

Ранее, по данным гидрометцентра, было сообщено, что третьего февраля во многих областях России ожидается сильный снег и ветер, а так же налипание снега на провода и метель, местами сильные заносы на дороге. В воскресенье погода немного улучшится, но все равно ожидается усиление ветра и гололед.