Без электроэнергии остались жители 50 тысяч австралийских домов

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Около 50 тысяч жителей австралийских домов остались без света. Такие неудобства возникли из-за аномальной жары.

Жители штата Виктория (Австралия) вынуждены жить в условиях аномальной жары. Синоптики сообщают, что даже в ночное время столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов тепла. Как долго продлится такая жара, пока неизвестно.

Такое аномальное природное явление привело к тому, что в штате Виктория в 50 тысячах домов пропало электричество. Специалисты уверенны, что на его отсутствие повлияли такие погодные условия. Как сообщил премьер министр штата Дэниела Эндрюс, проблемы возникли на станциях распределения электричества в результате резкого увеличения потребляемой населением энергии.

На данный момент проводятся восстановительные работы, в некоторые дома уже снова подали электроэнергию. Как известно, для Австралии аномальная жара не является редкостью, но такой длительный срок высокая температура воздуха стоит впервые за многие годы. В некоторых населенных пунктах жителей просят не выходить без надобности на улицу.