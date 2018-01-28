Во Франции из-за наводнения объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Во Франции из-за возможного скорого наводнения объявлен «оранжевый» уровень опасности. Сообщается, что в данный момент уже затоплены десятки автопарковок и домов. На набережных перекрыто движение для транспорта.

Во Франции в данный момент расширяется география действия одного из самых крупных наводнений в стране за последние несколько лет. Руководство 18 департаментов страны уже объявило «оранжевый» уровень опасности.

По сообщению местных информационных агентств, в районе Лиона из своих берегов вышла река Сона и Рона. Непогода уже затопила десятки автопарковок и домов. Правительство в связи с этим приняло решение перекрыть движение транспорта на набережных.

Но самая плохая ситуация в данный момент наблюдается в самом Париже и в его пригородах. В этом регионе уровень воды превысил отметку в шесть метров. Спасатели эвакуировали несколько сотен человек. Занятие в школах отменили. Из Лувра начинаю вывозить шедевры мирового искусства. В ближайшее время из-за дождей, которые пока что заканчиваться не собираются, положение в стране может сильно измениться, и причём в худшую сторону.