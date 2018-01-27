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На Камчатке ветром сдуло целый дом

Сегодня, 16:00

Недостроенное одноэтажное здание разрушил сильный порыв ветра в Петропавловске-Камчатском. По словам очевидцев, каркас дома был разрушен в считанные секунды.

Происшествие имело место быть на улице Фрунзе. Местные жители утверждают, что причиной случившегося стало плохое качество строительных работ. Якобы каркас здания был плохо закреплён на фундаменте. К счастью, во время происшествия внутри недостроенной постройки никого не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области со школы сорвало крышу во время одного из порывов сильного ветра. Инцидент произошёл в Сузунском районе. На момент случившегося детей внутри не было.


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