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На Камчатке зафиксировали выброс пепла вулканом на 5 км и землетрясение

Сегодня, 13:17

На Камчатке зарегистрирован пепловой выброс вулкана и землетрясение. Активность была проявлена вулканом Карымский.

Расположенный в Елизовском муниципальном районе вулкан Карымский осуществил пепловой выброс в высоту на 5 км над уровнем моря сегодня, 27 января. В это же время, в акватории Берингова моря было зафиксировано землетрясение.

Высота вулкана составляет 1 486 метров, но несмотря на это, пепел был выброшен на высоту в 5 км. В дальнейшем пепловое облако пошло в северо-восточном направлении, ориентируясь в сторону Кроноцкого залива, на дистанцию до 80 км. В этом направлении никто не проживает, и населенные пункты там отсутствуют. По информации от группы наблюдения за вулканической активностью KVERT, вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Всем туристическим компаниям в районе было отправлено уведомление об опасности, запрещалось водить туристов и проводить экскурсии в опасном районе, туристам было рекомендовано воздержаться от маршрутов поблизости вулкана.

Вместе с этим, в акватории Берингова моря ученые зарегистрировали землетрясение, магнитуда которого достигла 5 баллов. Эпицентр был расположен в 47 километрах на север от поселка Никольское Алеутского муниципального района.


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